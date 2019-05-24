احدث الأخبار

ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا
أبرز المواد
 وزير العمل : نعمل وفق شراكة وتكامل مع قطاع الأعمال لدعم التوسع في التوطين
أبرز المواد
 أسرية صوير تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج
منطقة الجوف
 الفيصل يتوج الفرق الفائزة في بطولة نخبة دوري المدارس
الرياضة
 الإستخدامات الخاطئة تحوّل هاتف آيفون إلى قاتل فتّاك
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو المواطنيين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وتراكم السيول
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف في محافظة بحرة توفر المصلى لإقامة صلاة الجماعة
منطقة مكة المكرمة
 الأمير سعود بن نايف يدشن صندوق القروض التنموية” أجدى”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المواطنين لعدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني

ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

أبرز المواد
المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا

المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا

أبرز المواد
وزير العمل : نعمل وفق شراكة وتكامل مع قطاع الأعمال لدعم التوسع في التوطين

وزير العمل : نعمل وفق شراكة وتكامل مع قطاع الأعمال لدعم التوسع في التوطين

أبرز المواد

أسرية صوير تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج

أسرية صوير تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج
http://almnatiq.net/?p=733523
المناطق _ الجوف

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير البرنامج التدريبي “الحياة السعيدة” و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج و المتزوجين حديثًا نفذه المدرب المعتمد الأستاذ سعد بن خميس الشراري .
هذا وتعددت محاور البرنامج و تنوعت في عددٍ من المجالات النفسية و التدريبية و القيم التربوية ، فقد تعرّف الشباب على شروط تحقيق السعادة و الاستقرار بين الزوجين ، و من ثم التعرف على مهارات الاشباع العاطفي و النفسي و تحقيق التوافق بين الزوجين ، إضافة إلى الاحتياجات النفسية لهما .
كما ناقش المدرب الشراري الحضور في عددٍ من المفاهيم و المهارات اللازمة ؛ مثل فن الحوار بين الزوجين و المهارات اللازمة لإدارة حوار ناجح بينهما، كما تم التعرف على طرق حل المشكلات ، و تنمية الحبّ بين الطرفين ، إضافةً إلى عددٍ من المهارات المتعلقة بالبرنامج
.
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره للمدرب سعد الشراري على حضوره المميز و أدائه الماتع ، موضحًا بأن الجمعية تهدف من إقامة و تنفيذ هذه البرامج تحقيق قدر كبير من التوافق بين المتزوجين من
خلال تقديم عددٍ من الأساليب المتطورة في تنمية مهارات التعامل بينهما .

 

روابط ذات صلة

50 فرقة صحية تقيس السكر والضغط لـ 10 آلاف من المصلين بالجوف

50 فرقة صحية تقيس السكر والضغط لـ 10 آلاف من المصلين بالجوف
كشافو الجوف يشاركون بالأعمال التطوعية بالحرم المكي

كشافو الجوف يشاركون بالأعمال التطوعية بالحرم المكي
مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

مستشفيات الجوف تنظم حملات تبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*