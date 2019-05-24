أسرية صوير تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج

المناطق _ الجوف

أقامت جمعية التنمية الأسرية بصوير البرنامج التدريبي “الحياة السعيدة” و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج و المتزوجين حديثًا نفذه المدرب المعتمد الأستاذ سعد بن خميس الشراري .

هذا وتعددت محاور البرنامج و تنوعت في عددٍ من المجالات النفسية و التدريبية و القيم التربوية ، فقد تعرّف الشباب على شروط تحقيق السعادة و الاستقرار بين الزوجين ، و من ثم التعرف على مهارات الاشباع العاطفي و النفسي و تحقيق التوافق بين الزوجين ، إضافة إلى الاحتياجات النفسية لهما .

كما ناقش المدرب الشراري الحضور في عددٍ من المفاهيم و المهارات اللازمة ؛ مثل فن الحوار بين الزوجين و المهارات اللازمة لإدارة حوار ناجح بينهما، كما تم التعرف على طرق حل المشكلات ، و تنمية الحبّ بين الطرفين ، إضافةً إلى عددٍ من المهارات المتعلقة بالبرنامج

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من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره للمدرب سعد الشراري على حضوره المميز و أدائه الماتع ، موضحًا بأن الجمعية تهدف من إقامة و تنفيذ هذه البرامج تحقيق قدر كبير من التوافق بين المتزوجين من

خلال تقديم عددٍ من الأساليب المتطورة في تنمية مهارات التعامل بينهما .