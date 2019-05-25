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ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني

ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني

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ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني

ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني
http://almnatiq.net/?p=733558
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، “لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني”.

جاء ذلك خلال رده على سؤال يتعلق بإمكانية إجراء اتصال بينه وبين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

واعتبر جواد ظريف أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط يشكل “تهديداً للسلام الدولي”، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال ظريف للوكالة، قبيل عودته من زيارة إلى باكستان، إن “تعزيز التواجد الأميركي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن، الجمعة، موافقته على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأكد ترمب أن نشر القوات الإضافية في الشرق الأوسط “إجراء بأغلبيته وقائي”، مشدداً على أن “الانتشار العسكري الإضافي في الشرق الأوسط هدفه الحماية”.

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