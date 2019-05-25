احدث الأخبار

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية
أبرز المواد
 بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا
أبرز المواد
 هلال تبوك تنفذ مبادرة إفطار صائم للبلوي رحمه الله
منطقة تبوك
 الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة
أبرز المواد
 35 أسرة منتجة في ختام البازار الخيري بجمعية الملك خالد النسائية بتبوك
منطقة تبوك
 رصد جهود العاملين في مركز العمليات 998 بتبوك
منطقة تبوك
 صحافيو الوطن” يبثون أولى حلقات برنامج “لنصنع وعياً”
منطقة الرياض
 وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق
أبرز المواد
 ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا
أبرز المواد
 وزير العمل : نعمل وفق شراكة وتكامل مع قطاع الأعمال لدعم التوسع في التوطين
أبرز المواد
ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية

أبرز المواد
بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا

بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا

أبرز المواد
هلال تبوك تنفذ مبادرة إفطار صائم للبلوي رحمه الله

هلال تبوك تنفذ مبادرة إفطار صائم للبلوي رحمه الله

منطقة تبوك
الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة

الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة

أبرز المواد

وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق

وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق
http://almnatiq.net/?p=733561
المناطق - وكالات

أوردت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجية البلاد وصل إلى بغداد للقاء نظيره العراقي ومسؤولين آخرين، وسط توترات مع واشنطن.

وذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية السبت أن محمد جواد ظريف سيلتقي نظيره العراقي محمد الحكيم والرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء خلال زيارته التي تستغرق يومين.

وقال ناطق باسم الخارجية الإيرانية إن ظريف سيناقش الوضع في المنطقة، وسبل إيجاد أرضية مشتركة.

والجمعة زار ظريف باكستان والتقى مسؤولين هناك مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الشهر أرسل البيت الأبيض حاملة طائرات وقاذفات قنابل من طراز بي- 52 إلى المنطقة رداً على تهديد من إيران لم يفسر حتى الآن.

وتعتزم الولايات المتحدة إرسال 1500 جندي إضافي غلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، استعداد بلاده مجدداً للتوسط من أجل حلّ الأزمة بين أميركا وإيران.

وأوضح الحلبوسي أن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران لكن أياً من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.

تصريحات الحلبوسي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث ثلاثة ملفات على رأسها الوساطة العراقية بين بلاده وأميركا والعقوبات الأميركية وموقف بغداد من هذه العقوبات.

روابط ذات صلة

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية
بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا

بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا
الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة

الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*