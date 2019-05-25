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35 أسرة منتجة في ختام البازار الخيري بجمعية الملك خالد النسائية بتبوك

35 أسرة منتجة في ختام البازار الخيري بجمعية الملك خالد النسائية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=733572
المناطق - تبوك
اختتمت بمدينة تبوك فعاليات بازار الأسر المنتجة الذي نظمته جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بمشاركة 35 أسرة منتجة، وذلك بمقر الجمعية الجديد واستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية نوف عويض العطوي أن البازار الخيري جاء بهدف مساعدة الأسر المنتجة والعمل على توفير منافذ لتسويق منتجاتها وتوفير فرص عمل ذاتية للنساء وتمكين المرأة ودعم دورها في الأسرة والمجتمع، فضلا عن التأثير الإيجابي على المستوى الصحي والتعليمي لأفراد الأسرة وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، ومبدأ الاعتماد على الذات ورفع المستوى الاقتصادي للمشاركات.
وأفادت أن البازار احتوى على العديد من الفعاليات والمسابقات والمعروضات، إلى جانب تسويق المنتجات والمشغولات الحرفية والتراثية والنسيج والتطريز وصناعة البخور ونقش الحناء والمأكولات الشعبية التي تمتاز بها منطقة تبوك والمناطق الأخرى.
وأشارت إلى أن البازار جاء ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي تقيمها الجمعية حيث حقق نجاحات متميزة في تسويق منتجات الأسر، إضافة إلى نجاح الجمعية توقيع اتفاقية هامة ، ضمن مبادرة ” تمكين ” بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي ، بحيث تكون الجمعية هي المسؤولة الأولى والراعية لتمويل ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بالمنطقة، بالإضافة إلى شراكة مع الإسكان التنموي الذي يعد أحد مبادرات وزارة الأسكان ، حيث يهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من الحصول على المسكن المناسب.
وقدمت” العطوي ” شكرها لكل المشاركات والجهات الداعمة وللأهالي على تفاعلهم مع مثل هذه البوادر التي تخدم الأسر المنتجة وتنمي أعمالها.

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