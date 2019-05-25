هلال تبوك تنفذ مبادرة إفطار صائم للبلوي رحمه الله

تبوك - علي العميري

انهت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك مبادرة افطار صائم عن مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي رحمه الله

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أنه جرى توزيع اكثر من ٢٠٠ وجبه افطار صائم مبادرة افطار صائم عن الزميل مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي رحمه الله في عده ميادين في منطقة تبوك .

وتأتي هذه المبادرة استمرار للمبادارت التي يطلقها فرع الهيئة بالمنطقة بإشراف مباشر من ادارة التطوع ومشاركة فريق التطوع بالمنطقة بتنفيذ هذه المبادرات

نسأل الله ان يتقبل اعمالهم وان يتغمد الزميل بواسع رحمته .