احدث الأخبار

بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا
أبرز المواد
 هلال تبوك تنفذ مبادرة إفطار صائم للبلوي رحمه الله
منطقة تبوك
 الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة
أبرز المواد
 35 أسرة منتجة في ختام البازار الخيري بجمعية الملك خالد النسائية بتبوك
منطقة تبوك
 رصد جهود العاملين في مركز العمليات 998 بتبوك
منطقة تبوك
 صحافيو الوطن” يبثون أولى حلقات برنامج “لنصنع وعياً”
منطقة الرياض
 وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق
أبرز المواد
 ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين بكابول وكويتا
أبرز المواد
 وزير العمل : نعمل وفق شراكة وتكامل مع قطاع الأعمال لدعم التوسع في التوطين
أبرز المواد
 أسرية صوير تقيم برنامج الحياة السعيدة للمقبلين على الزواج
منطقة الجوف
بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا

بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا

أبرز المواد
هلال تبوك تنفذ مبادرة إفطار صائم للبلوي رحمه الله

هلال تبوك تنفذ مبادرة إفطار صائم للبلوي رحمه الله

منطقة تبوك
الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة

الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة

أبرز المواد
35 أسرة منتجة في ختام البازار الخيري بجمعية الملك خالد النسائية بتبوك

35 أسرة منتجة في ختام البازار الخيري بجمعية الملك خالد النسائية بتبوك

منطقة تبوك

بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا

بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا
http://almnatiq.net/?p=733588
المناطق - متابعات

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، أمام نظيره الفرنسي 2-0، في مستهل مشوار الفريقين، في كأس العالم للشباب 2019، والذي انطلقت منافساته الخميس الماضي في بولندا، وذلك في لقاء جمع الفريقين على ملعب جدينيا.
وسيطر الأخضر على مجريات المباراة في الدقائق الأولى، قبل أن يطرد حكم اللقاء فرج الغشيان 12 بالبطاقة الحمراء، ليستلم بعدها المنتخب الفرنسي زمام الأمور، ويتقدم بالهدف الأول عند الدقيقة 43 عن طريق لاعبه فوفانا، لينتهي عليه الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الفرنسيين على الأخضر، حتى أضاف جويري لاعب المنتخب الفرنسي الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة 75.
هذا ويواجه الأخضر في الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال، منتخب مالي، الثلاثاء المقبل.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة

الحكومة اليمنية : غريفثس “يشرعن الميليشيات” في الحديدة
وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق

وسط التوتر مع أميركا.. ظريف يصل العراق
ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني

ظريف : لن أرد على اتصال من بومبيو لأنه كلما تحدث عن إيران يهينني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*