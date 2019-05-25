المغامسي : الدعوة إلى (نزع الولاية عن المرأة) دعوة باطلة لا تصح شرعاً

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قال الشيخ صالح المغامسي إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال على النساء بما فضلهم به وبما أنفقوا من أموالهم، مشيرا إلى أن ما يدعو إليه بعض المعاصرين من نزع الولاية أو نزع القوامة مطالبة باطلة، لا تصح شرعا.

وأوضح أنه بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء من يقدر أن يقول بخلاف هذا الكَلِم ويرد على الله عز وجل كلامه، وهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم. وأضاف أن الانفاق على الزوجة لا يتطلب أن تكون الزوجة فقيرة، فلو كانت أغنى من الزوج، فواجب عليه أن ينفق عليها، أما إذا نشزت المرأة ورفضت أن تمكث مع زوجها، وأن تلبي حاجاته ورأت في نفسها رفعة عليه، فزوجها غير ملزم بالانفاق عليها.