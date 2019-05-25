العضيلة يختتم بطولة وحدة وطن بمركز معشوقة بمحافظة القرى

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اختتمت مساء اليوم بطولة (وحدة وطن)والتي نظمتها بالشراكه أكاديمية معشوقة وبلدية معشوقه تحت مضلة رابطة الاحياء وذلك بملعب البلديه بمعشوقه بحضور رئيس مركز معشوقة بندر بن سويلم العضيلة و رئيس بلدية معشوقة المهندس موسى الزهراني و مدراء الادرات الحكوميه والمشائخ ورئيس واعضاء المجلس البلدي.

وكان الختام بين فريقي شباب القرى وشباب العقيق وانتهت بفوز شباب العقيق ب٥-١ وقد تم تكريم الفريقين والمشاركين.

كما صاحب الحفل الختامي معرض مصاحب لمخدرات منطقة الباحة وحفل خطابي وفقرة (رسائل في حب الوطن) لدورة (وحدة وطن ) التي نظمتها بلدية معشوقة واكاديميه معشوقه .