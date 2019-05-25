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العضيلة يختتم بطولة وحدة وطن بمركز معشوقة بمحافظة القرى

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العضيلة يختتم بطولة وحدة وطن بمركز معشوقة بمحافظة القرى

العضيلة يختتم بطولة وحدة وطن بمركز معشوقة بمحافظة القرى
http://almnatiq.net/?p=733621
المناطق - الباحة
اختتمت مساء اليوم بطولة (وحدة وطن)والتي نظمتها بالشراكه أكاديمية معشوقة وبلدية معشوقه تحت مضلة رابطة الاحياء وذلك بملعب البلديه بمعشوقه بحضور رئيس مركز معشوقة  بندر بن سويلم العضيلة و رئيس بلدية معشوقة المهندس موسى  الزهراني و مدراء الادرات الحكوميه والمشائخ ورئيس واعضاء المجلس البلدي.
وكان الختام بين فريقي شباب القرى وشباب العقيق وانتهت بفوز شباب العقيق ب٥-١ وقد تم تكريم الفريقين والمشاركين.
كما صاحب الحفل الختامي معرض مصاحب لمخدرات منطقة الباحة وحفل خطابي وفقرة (رسائل في حب الوطن) لدورة (وحدة وطن ) التي نظمتها بلدية معشوقة واكاديميه معشوقه .

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