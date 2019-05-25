محافظ العارضة يتوج فريق “الوصل” بالبطوله الرمضانيه بالمحافظة

المناطق - جازان

توج محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر فريق الوصل بكأس البطوله الرمضانيه التي نظمتها لجنه التنميه الاجتماعيه بالمحافظة على ملعب الرايه بقريه الجوه.

وقال بن منيخر” إن الهيئة العامة للرياضة قدمت الكثير لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكان آخرها اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي ‫”الأمجاد” في محافظة صبيا بـ 60 مليونًا وتابع: “ما زلنا نطمح في الأكثر والعمل على دعم محافظتنا من خلال تأسيس نادٍ رياضي في القريب العاجل إن شاء الله، وأضاف أن العمل جارٍ لتحقيق حلم شباب المحافظة بإنشاء نادٍ رياضي في المحافظة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة كباقي محافظات المنطقة.

وأضاف “نعقد ونبني على شباب المحافظة الكثير من الآمال لرفع اسم المحافظة في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله سوف يتم بذل كل الجهود المتاحة لدعمهم وتوفير البيئه المناسبة لذلك من خلال الجهات المعنية، وذلك من خلال توفير الملاعب النموذجية المناسبة وافتتاح أندية رياضية وثقافية في المحافظة”.

وفي نهاية الحفل كرم “بن منيخر” الفرق الفائزة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، ممثلين برئيس التنمية الاجتماعية أحمد العبدلي، ومدير رابطة الأحياء أحمد المعيدي، ورئيس البلدية جبران التليدي، ورئيس اللجنة المنظمة النقيب أحمد محمد فهام خبراني، وأبناء الشهداء.

وقدم مدير مكتب رابطة فرق الأحياء بالعارضة أحمد معيدي شكره لمحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر على رعايته الكريمة وتشريفه للمباراة الختامية لبطولة المحافظة الرمضانية، مبينًا أن ذلك يؤكد الاهتمام بالرياضة والرياضيين بالمحافظة،