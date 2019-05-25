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أمين تبوك يرعى المباراة الختامية لبطولة الأمانة الأولى بالمنطقة ويكرم الفائزين

أمين تبوك يرعى المباراة الختامية لبطولة الأمانة الأولى بالمنطقة ويكرم الفائزين

منطقة تبوك

أمين تبوك يرعى المباراة الختامية لبطولة الأمانة الأولى بالمنطقة ويكرم الفائزين

أمين تبوك يرعى المباراة الختامية لبطولة الأمانة الأولى بالمنطقة ويكرم الفائزين
http://almnatiq.net/?p=733644
المناطق - تبوك
رعى أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أمس اختتام بطولة أمانة المنطقة الرمضانية الأولى للفرق الكروية على كأس ” أمانة تبوك ” التي أقيمت بالشراكة مع قيادة المنطقة الشمالية الغربية بحضور مدير الشؤون الرياضية بقيادة المنطقة الشمالية الغربية المقدم ركن سعد بن عاتق الأكلبي وعددٍ من الرياضيين والمسؤولين وذلك على ملاعب التميز بتبوك .
وشارك في البطولة التي استمرت على مدى العشرين يوماً الماضية أكثر من 300 لاعب وإداري ومدرب يمثلون 12 فريقاً .
وحقق فريق الملتري ستي البطولة بفوزه على فريق الجنرال بنتيجة 1 / 0، حيث أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي شاهد من خلاله الحضور فلماً وثائقياً عن التطور الاجتماعي والرياضي في منطقة تبوك وعن البطولة منذ انطلاقتها .
بعد ذلك ألقيت العديد من الكلمات التي تحدثت عن البطولة ودورها وأهميتها الرياضية .
وفي الختام كرم أمين منطقة تبوك لاعبي الفريقين المشاركين وتوّج فريق الملتري سيتي بكأس البطولة والمتميزين .
وأكد المهندس الشفق على اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالرياضة والرياضيين وعلى اهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بأبناء المنطقة وتشجيعه الدائم والداعم لإقامة مثل هذه البطولات الكروية المهمة.
وقال أمين المنطقة : إن أمانة تبوك تحرص على الشراكات المجتمعية ودعم مثل الأنشطة الرياضية التي تهم الشباب في المقام الأول مشيراً إلى أن البطولة هدفت إلى تنشيط الحركة الرياضية بين فرق الأحياء بالمنطقة واحتواء الشباب وإفادتهم بما يعود عليهم بالنفع واكتشاف المواهب الرياضية مضيفاً أن الأمانة تعمل حالياً على إمكانية إنشاء أكاديمية رياضية تضم عدداً من الرياضات من خلال البحث عن مستثمر لهذه الأكاديمية التي سيتم الإعلان عن فتح المظاريف فيها قريباً .

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