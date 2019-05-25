الفنان “خالد سامي” يدخل “العناية المركزة” بشكل مفاجئ في حالة حرجة

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أظهرت صورة تناقلها مغردون على نطاق واسع في موقع “تويتر”، اليوم السبت، الفنان خالد سامي، وهو على سرير العناية المركزة بأحد مستشفيات جدة. ولم تتضح أسباب أو ملابسات دخول الفنان إلى المستشفى حتى الآن، إلا أن مغردون ومشاهير تناقلوا الصورة وتفاعلوا معها، سائلين الله أن يتم له الشفاء العاجل. والفنان خالد سامي ولد بمدينة بريدة، انطلق في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.

وعرف الجمهور الفنان من برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعًا منفردًا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة. ونشر راشد العقل، معد برنامج “UFM” والذي يعمل بقناة “روتانا خليجية”، صورة الفنان خالد سامي، وعلق عليها قائلًا: “الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة لاتحرموه من دعواتكم”. وكتب الفنان والإعلامي طاهر بخش: “الزميل الفنان القدير خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة فأرجو منكم إخواني الأعزاء أن لا تحرمونه من دعائكم”. من جانبه قال محمد سلامة، الباحث والناقد في الفن السعودي: “نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير والخلوق خالد سامي ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجيء الذي تعرض له”.