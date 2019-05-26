في موقف قطري متناقض .. الدوحة تهاجم مؤتمر السلام الاقتصادي وتعلن مشاركتها به !

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http://almnatiq.net/?p=733668
المناطق_متابعات

شنت وسائل الإعلام القطرية هجوماً على ورشة مؤتمر السلام الاقتصادي ، في حين أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت نية الدوحة المشاركة في الورشة.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا في وقت باكر من يوم السبت، تداولته وسائل الإعلام القطرية والمحللين والمغردين المقربون من النظام القطري بأنه بيان ضد المؤتمر ورفض لحضور قطر له ، بحسب العربية نت .

وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن قطر كانت ثالث دولة تؤكد حضورها الورشة الاقتصادية الدولية، المقرر عقدها في البحرين، خلال يونيو المقبل، لبحث سبل ضخ استثمارات في المنطقة، وبخاصة فلسطين.

وكان قد أعلن بيان بحريني أميركي مشترك، الأسبوع الماضي، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

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