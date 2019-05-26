عمق فالنسيا جراح برشلونة وحرمه أن يصبح أول فريق يحرز لقب كأس إسبانيا لكرة القدم خمس مرات متتالية، بفوزه عليه 2-1 السبت في المباراة النهائية على ملعب “بنيتو-فيامارين” في اشبيلية.
وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الاول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل ان يقلص الارجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة.
فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويخطف كأس إسبانيا
عمق فالنسيا جراح برشلونة وحرمه أن يصبح أول فريق يحرز لقب كأس إسبانيا لكرة القدم خمس مرات متتالية، بفوزه عليه 2-1 السبت في المباراة النهائية على ملعب “بنيتو-فيامارين” في اشبيلية.
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