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بحيرة ألغام تكشف جرائم الحوثي

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مصرع وإصابة 7 حوثيين بمحافظة البيضاء

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مصرع وإصابة 7 حوثيين بمحافظة البيضاء

مصرع وإصابة 7 حوثيين بمحافظة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=733677
المناطق_وكالات

قُتل وأصيب سبعة عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. وأفاد مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح لموقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم (السبت)، أن الجيش أفشل محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي في منطقتي فضحة والبياض، بمديرية الملاجم، وأجبرتها على التراجع والفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر المليشيا، وجرح أربعة آخرين.

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