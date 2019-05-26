الكويت .. حبس الناشط “محمد خالد الهاجري” بتهمة الإساءة إلى المملكة وولي العهد

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قضت السلطات الكويتية، على الناشط والمرشح السابق لـ”مجلس الأمة”، محمد خالد الهاجري، بالسجن بتهمة الإساءة إلى المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال حساب “المجلس” الكويتي الإخباري في تغريدة على موقع “تويتر”: “حبس المرشح السابق محمد خالد الهاجري، ثلاث سنوات في قضية الإساءة إلى السعودية والأمير محمد بن سلمان”.

وتبدلت مواقف “الهاجري” بشكل مفاجئ، بعد مقاطعة قطر، ليهاجم الرباعي العربي وعلى رأسه المملكة، فيما اتهمه ناشطون بالحصول على أموال من قطر نظير ذلك.

وبحسب مغردين كويتيين، فإنه تم القبض على “الهاجري” بتاريخ 20 مايو الجاري من جانب الشرطة الكويتية، ليتم الحكم عليه بعد 24 ساعة في قضية الإساءة للمملكة.