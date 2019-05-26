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بايرن ميونيخ يتوج بطلاً لكأس ألمانيا لكرة القدم

بايرن ميونيخ يتوج بطلاً لكأس ألمانيا لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=733699
المناطق_واس

تُوج نادي بايرن ميونيخ بطلًا لكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه، بعد فوزه على لايبزيج بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين.
وأحرز أهداف البايرن كل من، روبرت ليفاندوفسكي “هدفين” وكينجسلي كومان، في الدقائق 29، و78، و85، ليتوج البايرن
بالثنائية المحلية بعد إحرازه لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

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