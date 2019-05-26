“برنامج سند محمد بن سلمان”.. 10 الآف مستفيد من مبادرة سند الزواج

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لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية أثناء مشاركتها في عمليات مكافحة حريق غابات وسط المكسيك.

وأفادت البحرية المكسيكية في بيان بأن المروحية من طراز (إم.آي-17) سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو حيث كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك، مضيفة أن فريقًا للاستطلاع عثر على حطام المروحية في ساعة مبكرة من اليوم بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.