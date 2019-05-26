خطأ جديد يحرج مخرج مسلسل العاصوف !

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كشف خبير السيارات السعودي، حسن كتبي، عن وجود خطأ جديد في مسلسل العاصوف، يتعلق بسيارة بطل القصة الفنان ناصر القصبي والتي تعود لشركة أمريكية كانت المملكة قد قاطعتها في تلك الحقبة بسبب تعاونها مع إسرائيل .

لينكولن كونتينينال

وظهر القصبي في الحلقة الـ 19 من العاصوف في جزئه الثاني، والتي تم بثها الجمعة، بجانب سيارته من إنتاج شركة فورد التي كان المملكة تقاطعها في الحقبة التي يحكي المسلسل أحداثها.

وقال كتبي في تعليقه على الحلقة: ”حلقة العاصوف اليوم الممثل ناصر القصبي طالع للمطار في لينكولن كونتينينال مارك ٥ موديل ٧٦-٧٩ أزرق، المشكلة وقتها فورد كانت ممنوعة من دخول المملكة لأنها في فترة المنع ٤٠ سنة من ضمن شركات المقاطعة للتعاون مع إسرائيل – المخرج فين عشان أتفاهم معاه وأفهمه غلطه“.

هفوات

ولم يعلق أي من مخرج المسلسل السوري المثنى صبح ولا بطله ناصر القصبي على ملاحظة خبير السيارات ، بتأكيدها أو الرد عليها، لكنها وجدت تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي .

وأقر مخرج المسلسل، المثنى صبح، في لقاء تلفزيوني الخميس الماضي، بوجود بعض الهفوات، لكنه أثنى على فريق العمل وقال إنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في حينها قبل 40 عاماً.