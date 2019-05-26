تكريم أبناء شهداء الواجب بمكة المكرمة

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أكدت الاميرة هند بنت عبدالرحمن ال سعود رئيسة اللجنة العليا لفعالية قافلة أبناء الشهداء أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وكافه القطاعات الحكومية والخاصة يولون اهميه خاصه لابناء الشهداء في مختلف القطاعات العسكرية.

ونوهت سموها على العناية

،والاهتمام اللذين يلقاهما

أبناء وذوي شهداء الواجب في المملكة وذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها بالدور الكبير لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لمقدسات الوطن ومقدراته وتظافر الجهود المبذولة ساهم في تحقيق الأثر الإيجابي في نجاح القافلة في موسمها الاول.

وقالت الأميرة هند بنت عبدالرحمن ان العاملين في القافله على مستوى عالي من الترتيب والتنظيم والعمل باحترافية عالية من أجل تحقيق الرساله والهدف المنشود.

وأضافت سموها أن اقل واجب نحوهم معرفه امالهم واحلامهم وطموحاتهم خاصه وان الآباء الذين استشهدوا هم رموز الوطن وحماه الثغور لافته الي ان ذلك يعد اقل واجب وطني ومجتمعي وان مابذلوه اباهم يسجل بحروف من نور وتخلد أسماؤهم من ذهب في سجلات التاريخ لأنهم دفعوا أرواحهم من أجل كل مواطن ومن أجل تراب هذه الأرض الغالي.

وشددت الاميرة هند على سمو ونبل وواجب قافلة أبناء الشهداء وهي قافلة جسدت على مدى( 4 ) أيام في مكة المكرمة أروع التضحيات الكبيرة التي قدمها أبطالنا في كل القطاعات العسكرية، وتكريم أسر الشهداء وحضور أسرهم وذويهم وتنشئة الشباب على قيم التضحية وغرس ثقافة الانتماء وحب الوطن وذلك بمشاركة أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة وإعلامية.

ولفتت أن المبادرة تستهدف أبناء الشهداء على مستوى المملكة،وتم دعوتهم إلى مكة المكرمة وتلقوا استقبالا خاصا منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز ثم المشاركه في سفرة إفطار رمضاني في رحاب الحرم المكي الشريف.

واشارت الي ان القافله نظمت لها برامج وفعاليات رمضانية متنوعة وبرنامج يشمل مسابقات وجوائز، وواقعا افتراضي، وألعابا إلكترونية

وقدمت الاميره هند اسمي آيات الشكر والتقدير للقطاعات المختلفه من أجل نجاح الفعالية

ومن أبرزها رئاسة الحرمين الشريفين، الأمن العام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرع منطقة مكة المكرمة، والتعليم ممثل بمكتب وفاء لأسر الشهداء ، وأمانة محافظة جدة، وأمانة العاصمة المقدسة، ومطار الملك عبدالعزيز، ومجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للكهرباء وغيرهم من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية.

ونوهت الاميرة هند بنت عبدالرحمن بالشكر والتقدير للمدير العام رئيس اللجنة المنظمة للقافلة المستشار فهد السمحان على جهوده المبذولة على مدار الساعة وجهود فريق العمل المحترف الذي عمل طيلة الثلاثة شهور الماضية للتحضير لهذا العمل الكبير الذي حقق النجاح الكبير على ارض الواقع .

من جانبها أشارت البندري السمحان رئيسة لجنة أسر الشهداء في القافلة، أنه تمت دعوة أبناء الأبطال الشهداء، «رحمهم الله»، من مختلف القطاعات العسكرية للدخول في برنامج اجتماعي ثقافي هو الاول من نوعه على مستوى المملكة في الشهر الفضيل، مؤكدة أن الفعالية وجدت دعما ومساندة كبيرة وعملا متواصلا من فريق العمل الذي يتكون 60% منه من الطاقات النسائيه بما يتوافق مع تمكين المراة وفق رؤية 2030 التي تملك كفاءات عاليه من العمل والتنظيم والترتيب لتحقيق الأهداف المنشودة.