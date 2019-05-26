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الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لمليشيا الحوثي في غرب الجوف

الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لمليشيا الحوثي في غرب الجوف
http://almnatiq.net/?p=733749
المناطق - وكالات

أفشل الجيش اليمني محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مواقعه في مديرية برط العنان الواقعة في الشمال الغربي لمحافظة الجوف اليمنية.
وقال قائد كتيبة الواجب في لواء الحسم حرس حدود العقيد يحي البعجري في تصريح لموقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية ” إن عناصر من المليشيا حاولت التسلل إلى مواقع محررة في منطقة المهاشمة التابعة لمديرية برط العنان غير أن قوات الجيش أحبطت المحاولة وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار، وأسفر عن مقتل 4 منهم وجرح آخرين”.
وأضاف أن قوات الجيش اليمني أسرت اثنين من خبراء الألغام التابعين للمليشيا أثناء محاولتهم زراعة عدد من العبوات الناسفة، فيما شن قوات الجيش قصفًا مدفعيًا استهدف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى الى تدمير عربة تابعا لها ومصرع كل من كان على متنها من مسلحي المليشيا المدعومة من إيران.

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