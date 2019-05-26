احدث الأخبار

الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 باحثون يرصدون “ثغرة خطيرة” للتجسس على هواتف ذكية
أبرز المواد
 فساد أبناء أردوغان ينخر في الاقتصاد التركي .. غسل أموال وثروات بملايين الدولارات
أبرز المواد
 أزمة “هواوي” تضرب الأسعار.. “هبوط جنوني” في سوق المستعمل
أبرز المواد
 1114 % ارتفاعا في قيمة الصكوك والسندات المدرجة .. بلغت 299.74 مليار ريـال
أبرز المواد
 ظريف: طهران على استعداد للترحيب بأي مبادرة تساعد على خفض التصعيد
أبرز المواد
 مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 6 دول في اليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لمليشيا الحوثي في غرب الجوف
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن استمرار عملياته العسكرية في تعز حتى استكمال تحريرها
أبرز المواد
 جمعية الفرقان في استراليا: لا توجد دولة ترعى شؤون المسلمين كما تفعل المملكة
أبرز المواد
 الشيخ السديس: ينبغي على المؤمن الحرص لاغتنام ليلة القدر
أبرز المواد
الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة

أبرز المواد
باحثون يرصدون “ثغرة خطيرة” للتجسس على هواتف ذكية

باحثون يرصدون “ثغرة خطيرة” للتجسس على هواتف ذكية

أبرز المواد
فساد أبناء أردوغان ينخر في الاقتصاد التركي .. غسل أموال وثروات بملايين الدولارات

فساد أبناء أردوغان ينخر في الاقتصاد التركي .. غسل أموال وثروات بملايين الدولارات

أبرز المواد
أزمة “هواوي” تضرب الأسعار.. “هبوط جنوني” في سوق المستعمل

أزمة “هواوي” تضرب الأسعار.. “هبوط جنوني” في سوق المستعمل

أبرز المواد

1114 % ارتفاعا في قيمة الصكوك والسندات المدرجة .. بلغت 299.74 مليار ريـال

1114 % ارتفاعا في قيمة الصكوك والسندات المدرجة .. بلغت 299.74 مليار ريـال
http://almnatiq.net/?p=733761
المناطق - الرياض

ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 1113.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، إلى 299.74 مليار ريال تعود ملكيتها إلى “69 فردا وشركة وصندوقا وجهات حكومية”، مقارنة بـ24.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 تعود إلى “52 فردا وشركة وصندوقا وجهات حكومية”.
ووفقا لـ”الاقتصادية” ارتفعت قيمة ملكية الأفراد للصكوك والسندات المدرجة بنسبة 600.7 في المائة لتصل قيمتها بنهاية الربع الأول 2019 إلى نحو 21 مليون ريال، مقارنة بنحو ثلاثة ملايين ريال بنهاية الربع الأول 2018.
فيما ارتفع عدد الأفراد ممن يملكون صكوكا وسندات مدرجة بنسبة 300 في المائة ليصل عددهم إلى أربعة أفراد مقابل فرد واحد بنهاية الربع الأول 2018.
أما الشركات، فبلغت نسبة النمو 1252.8 في المائة لتصل قيمة ما تملكه الشركات من صكوك وسندات بنهاية الربع الأول 2019 إلى 210.97 مليار ريال مقارنة بـ15.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018، وبذلك يكون العام الأعلى نموا لملكية الشركات.وبلغ عدد الشركات التي تملك صكوكا وسندات مدرجة 40 شركة بنهاية الربع الأول 2019 مقابل 29 شركة بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة نمو قدرها 37.9 في المائة.

روابط ذات صلة

الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة
باحثون يرصدون “ثغرة خطيرة” للتجسس على هواتف ذكية

باحثون يرصدون “ثغرة خطيرة” للتجسس على هواتف ذكية
فساد أبناء أردوغان ينخر في الاقتصاد التركي .. غسل أموال وثروات بملايين الدولارات

فساد أبناء أردوغان ينخر في الاقتصاد التركي .. غسل أموال وثروات بملايين الدولارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*