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الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة

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الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيها.. سحب رعدية ممطرة على محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=733773
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية ونشاطاً في الرياح السطحية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل مكة، وأضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، وتربة، ورنية، و ميسان، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزور إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً على أهمية إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني للسلامة خاصة التي يجب مراعاتها في الحالات المناخية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الدفاع الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية.

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