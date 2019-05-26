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جامعة بيشة تعلن عن توفر 42 وظيفة أكاديمية

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جامعة بيشة تعلن عن توفر 42 وظيفة أكاديمية

جامعة بيشة تعلن عن توفر 42 وظيفة أكاديمية
http://almnatiq.net/?p=733784
المناطق - الرياض

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة عن حاجتها لشغل 42 وظيفة أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، خلال الفترة من 21 رمضان 1440هـ وحتى 6 شوال 1440هـ عن طريق تقديم الطلب عبر أيقونة التوظيف على موقع العمادة الالكتروني.
وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني أن الوظائف تشمل التعيين على رتبتي أستاذ مشارك وأستاذ، فيما سيتم الإعلان عن التقديم على وظائف “معيد” في جميع التخصصات منتصف ذي القعدة المقبل.
وبين أنه يشترط للتقديم الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها، وامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقاً مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن 45 عاماً في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك و50 عاماً لرتبة أستاذ، مضيفاً أن لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية من المجلس العلمي، مع ضرورة أن يجتاز المتقدم تقييم مجلس القسم المختص من خلال محاضرة علمية يقدمها أمامه، ويجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية.
وقال الدكتور القرني أن الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم تتضمن صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة مصدقة لشهادة البكالوريوس، وصورة مصدقة لشهادة الماجستير، وصورة مصدقة لشهادة الدكتوراه، وقرارات الترقية، وسيرة ذاتية مختصرة.
وأفاد بأن الوظائف الشاغرة تتكون من 8 وظائف في كلية الهندسة تشمل تخصصات هندسة صناعية وهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية، و 9 وظائف في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تشمل تخصصات الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الصناعي وهندسية البرمجيات، و (25) وظيفة في كلية الطب تشمل تخصصات النساء والولادة والجراحة العامة وطب وجراحة العيون وطب وجراحة العظام والطب الباطني العام وطب الأمراض النفسية وطب الطوارئ وطب الأشعة وطب الأسرة وإحصاء حيوي طبي وطب المجتمع والتشريح ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض والأحياء الدقيقة الطبية والكيمياء الحيوية الطبية والتعليم الطبي وطب الأطفال.

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