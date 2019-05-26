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بادر يقدم خِدْماته لأكثر من 315 ألفًا من ضيوف الرحمن

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بادر يقدم خِدْماته لأكثر من 315 ألفًا من ضيوف الرحمن

بادر يقدم خِدْماته لأكثر من 315 ألفًا من ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=733787
المناطق - الرياض

قدم المشاركون من كشافة مركز بادر التطوعي حتى الآن خِدْماتهم لأكثر من 315580، من العجزة وكبار السن والنساء من ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل، عبر عربات الجولف التي تعمل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة عمل، حيث منح مركز بادر التطوعي التابع للإدارة العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الفرصة لنحو 375 كشافًا وقائدًا كشفيًا قادمين من إدارة تعليم المحافظات والمناطق، عبر 22 وفدًا كشفيًا استقبلهم المركز منذ بداية شهر رمضان المبارك، فرصة المشاركة في خدمة المعتمرين في البيت الحرام وساحاته والطرق المؤدية اليه خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام حيث يحظى المركز التطوعي بمتابعة ودعم من قبل وزارة التعليم ممثله في إدارة النشاط الكشفي .
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لرواد الكشافة الرائد الكشفي حسين سهل أن ما يقدمه الكشافة عبر مركزهم التطوعي ” بادر “،تعد خدمة مميزة من خِدْمات المجتمع التي يتمناها كل مُنتمٍ للحركة الكشفية لتقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام عبر مساراتهم المختلفة، حيث يقدمون الدعم اللوجستي لجميع قطاعات الدولة الخدمية ذات العلاقة بخدمة مرتادي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين والزوار

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