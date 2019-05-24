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البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي

البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي

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البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي

البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي
http://almnatiq.net/?p=733843
المناطق - واس

استضاف نادي عسير الفوتوغرافي مساء السبت ٢٠ رمضان ١٤٤٠ هـ الفنان الفوتوغرافي أحمد بن مرعي البشري بطل النجاح للتصوير الدعائي وسط حضور إعلامي وفني ومن كلا الجنسين بمقر النادي بقرية المفتاحة .

واستعرض البشري مسيرتة بأول كاميرا امتلكها وكيف قاده حبه لهواية التصوير بالتعرف على الفوتوغرافي الفنان أحمد حاضر رئيس النادي السابق والذي كان له الفضل بعد الله في انضمام البشري للنادي .

وسعى البشري الى الإستفادة من تجمع الشباب بالنادي ومشاركتهم في الرحلات والورش والدورات حتى تحول من مجال تصوير الطبيعة الى تصوير البورتريه وقاده شغفه بالبورتريه الى حضور المهرجانات والمناسبات الخاصة والحكومية ثم تحول الى التصوير الدعائي ما أهله الى أن يحترف التصوير الدعائي بإنضمامه الى احدى الشركات المتخصصة في الأغذية كمصور دعائي

وذكر البشري عددا من مواقفه مع اسرته حيث انها كانت أكبر داعم له في ظل وجود عدد من أفراد أسرته يملكون كاميرات مما دعاه لحب هذا المجال .

كما ذكر خلال اللقاء تجاربة التي خاضها مع مصوري نادي عسير الفوتوغرافي مبينا أهمية الدورات والأنشطة التي يقدمها النادي داعيا في نفس الوقت الى الإستفاده من حضور البرامج التي يقدمها النادي لخدمة الفن الفوتوغرافي بالمنطقة .

وفي ختام اللقاء كرم رئيس مجلس إدارة نادي عسير الفوتوغرافي ضيف اللقاء وشركاء النجاح والرعاة والفوتوغرافيين القائمين على البرنامج الرمضاني مقدما لهم الشكر والتقدير على حضورهم

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