احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة
منطقة الحدود الشمالية
 صور.. السيول تفضح إجرام الحوثي وتجرف عشرات الألغام زرعتها الميليشيات في صعدة
أبرز المواد
 توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام طيلة العشر الأواخر
أبرز المواد
 البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي
منطقة عسير
 رابطة العالم الإسلامي تنظم غداً المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال واللقاء التاريخي لإعلان “وثيـقة مكة المكرمـة”
أبرز المواد
 بالفيديو.. “الأمير النائم” يحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة
أبرز المواد
 فريق سور دومة الجندل بطل الدورة الرمضانية بالاضارع
منطقة الجوف
 مجمع الملك فهد يوزع 1.470.546 نسخة من مختلف إصداراته
أبرز المواد
 أكثر من 25 ألف حافظة زمزم تُعبئ يومياً في المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 شحن الهاتف في الأماكن العامة.. أخطر مما تتصور
أبرز المواد
 فيديو مذهل.. قطار الأقمار الصناعية يجوب الفضاء
أبرز المواد
 حفتر: مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “وسيط منحاز”
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير الحدود الشمالية يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة

منطقة الحدود الشمالية
صور.. السيول تفضح إجرام الحوثي وتجرف عشرات الألغام زرعتها الميليشيات في صعدة

صور.. السيول تفضح إجرام الحوثي وتجرف عشرات الألغام زرعتها الميليشيات في صعدة

أبرز المواد
توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام طيلة العشر الأواخر

توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام طيلة العشر الأواخر

أبرز المواد
البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي

البشري يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة النجاح الثاني بنادي عسير الفوتوغرافي

منطقة عسير

أمير الحدود الشمالية يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير الحدود الشمالية يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=733859
المناطق - واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد مشعل العتيبي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
وهنأه سموه خلال الاستقبال، بالثقة الملكية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله.
وأعرب العميد العتيبي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الثقة, سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

روابط ذات صلة

مهرجان الفانوس الرمضاني بعرعر يختتم فعالياته

مهرجان الفانوس الرمضاني بعرعر يختتم فعالياته
جامعة الحدود الشمالية تعلن القبول في عدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة

جامعة الحدود الشمالية تعلن القبول في عدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة
صرف 2مليون مكافأت طلاب تعليم الحدود الشمالية‬⁩

صرف 2مليون مكافأت طلاب تعليم الحدود الشمالية‬⁩

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*