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الجبير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى الرياض

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الجبير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى الرياض

الجبير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى الرياض
http://almnatiq.net/?p=733862
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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