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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=733865
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة توساكا ايمورا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.

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