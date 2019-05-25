الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية المهندس خالد بن عبدالله الزامل والمدير السابق للجمعية سعد المقبل ومديرها الحالي وعبدالعزيز المحبوب.

وأستعرض سموه أبرز أنشطة وبرامج الجمعية، مؤكدا سموه بأن الجمعية تخدم شريحة كبيرة من المستفيدين، ويجب أن تطور من آلياتها وبرامجها لخدمة هذه الشريحة الغالية من المجتمع، مع أهمية استخدام التقنية الحديثة في جميع أعمال الجمعية ومواكبة التطور لخدمة ذوي الإعاقة.

وقدم سموه شكره وتقديره للمقبل على ما قدمه من جهود خلال فترة إدارته للجمعية، داعياً الله له بالتوفيق في حياته القادمة ، كما قدم سموه التهنئة إلى عبدالعزيز المحبوب على توليه إدارة الجمعية متمنياً سموه للجمعية ولجميع العاملين فيها التوفيق والسداد.

من جانبه عبر الزامل عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه للجمعية.