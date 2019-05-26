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بلدية الجبيل : تضبط 14 مركبه للباعة الجائلين المخالفين تنقل خضروات تالفة خلال شهر رمضان

بلدية الجبيل : تضبط 14 مركبه للباعة الجائلين المخالفين تنقل خضروات تالفة خلال شهر رمضان

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بلدية الجبيل : تضبط 14 مركبه للباعة الجائلين المخالفين تنقل خضروات تالفة خلال شهر رمضان

بلدية الجبيل : تضبط 14 مركبه للباعة الجائلين المخالفين تنقل خضروات تالفة خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=733871
الجبيل - المناطق

ضبطت بلدية محافظة الجبيل 14 سيارة نقل كانت في حوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين، وتنقل أكثر من 450 حبة من الفواكه والخضروات المتنوعة، وذلك خلال الجولات الميدانية التي قام بها مراقبي قسم الأمن والسلامة بالبلدية ضمن تحسين المشهد الحضري من خلال حملاتها لمعالجة مظاهر التلوث البصري وحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن مراقبي قسم الأمن والسلامة بالبلدية قاموا خلال شهر رمضان لعام 1440هـ، بعمل جولات ميدانية على الباعة المتجولين في شوارع المحافظة وأمام المساجد، حيث تم حجز ١4 مركبة للباعة الحائلين، ومصادرة أكثر من570 كرتون من خضروات وفواكه يتم عرضها بطريقة مخالفة، وإزالة 32 مبسطا وموقعا عشوائيا لعدد من العمالة الجائلة الذين يمارسون بيع الكماليات والملابس والأدوات الكهربائية وبطريقة غير نظامية في مختلف شوارع المحافظة.

وبين نايف الدويش بأن انتشار هذه الظاهرة تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع العامة، وكذلك تفشي الأمراض نتيجة بيع الفواكه والخضار المكشوفة التي تفتقر إلى الضمانات الصحية المطلوبة.

كما المهندس نايف الدويش بأن التعليمات والأنظمة واضحة والبلدية ماضية في تطبيق الإجراءات النظامية وايقاع الغرامات المالية بحق كل مخالف.. ونظراً لعدم معرفة مصدر تلك المعروضات وسهولة تلوثها وتعرضها لدرجات حرارة عالية مما قد يتسبب بأضرار صحية على المستهلك فضلاً عن تشويهها للمنظر العام للمدينة.

وأهاب المهندس الدويش بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال مركز 940 الذكي.

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