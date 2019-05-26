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أمانة الشرقية تنفذ 5294 جولة وزيارة على المنشآت الصحية وتحرير 2265 مخالفة ضمن حملة الرقابة البلدية للنصف الأول من رمضان

أمانة الشرقية تنفذ 5294 جولة وزيارة على المنشآت الصحية وتحرير 2265 مخالفة ضمن حملة الرقابة البلدية للنصف الأول من رمضان
http://almnatiq.net/?p=733887
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن نتائج حملة الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية والصحية، في كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك للنصف الأول من رمضان المبارك، وتهدف لمراقبة المطاعم والمسالخ والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ومدى الالتزام بالاشتراطات البلدية.

وبلغ عدد الجولات والزيارات التي قامت بها فرق الرقابة الصحية خلال الأسبوع الثاني للحملة 5294 جولة وزيارة في حاضرة الدمام والبلديات المرتبطة وأسفرت عن تحرير 2265 مخالفة، وإغلاق 53 منشآت، كما بلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها 219 بلاغ من خلال مركز 940 الذكي.

وشملت الجولات الرقابية كافة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، بهدف التأكد من التزامها باشتراطات السلامة الصحية وكذلك معالجة وتصحيح وضع المنشآت المخالفة، إضافة إلى نشر التوعية الصحية بأهمية التقيد بالاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات وأخذ التعهدات عليهم وإلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح وضعهم حسب النظام، ويتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، والتخلص من المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال عدم معالجة الوضع وتكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات.

وشددت على استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من استيفاء جميع المنشآت للاشتراطات الصحية العامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تشديد الرقابة الصحية على المنشآت وتطبيق اللوائح والأنظمة البلدية في كافة المنشآت المخالفة

و دعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز ٩٤٠ الذكي.

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