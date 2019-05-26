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المياه الوطنية تدشن مشاريع جديدة لخدمات المياه في محافظة تربة

المياه الوطنية تدشن مشاريع جديدة لخدمات المياه في محافظة تربة

منطقة مكة المكرمة

بطول 112 كيلو متر طولي لخدمة 43 ألف نسمة...

المياه الوطنية تدشن مشاريع جديدة لخدمات المياه في محافظة تربة

المياه الوطنية تدشن مشاريع جديدة لخدمات المياه في محافظة تربة
http://almnatiq.net/?p=733893
المناطق - تربة

أعلنت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع شبكات المياه والخط الناقل في محافظة تربة شرق منطقة مكة المكرمة وتشغيله بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون ريال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن المشروع الذي دشن حديثًا في مرحلته الأولى يعد أول مشروع شبكات مياه عاملة بالمحافظة لتغطية 83% من احتياجها المائي، مبينًا أنه تضمن تنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل رئيسية وفرعية وتوصيلات منزلية بإجمالي أطوال تقدر بـ 112 كيلو متر طولي، لخدمة 2250 عقارًا وتوصيلها بالشبكة العامة عبر توصيلات منزلية في أحياء السلام والنهضة والخالدية ومنيف، لخدمة نحو 43 ألف نسمة بالمحافظة، لافتًا إلى أن المشروع يتم إمداده بكميات مياه إضافية خصصت له على نظام خط نقل المياه (الطائف – الباحة) بكميات تقدر ب5000 متر مكعب يوميًا. مهيبًا بالأهالي والعملاء الكرام التقديم لفرع الشركة بالمحافظة لطلب الخدمة والتوصيل وتحديث البيانات.

وأكد الغامدي أن محافظة تربة وغيرها من مدن منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها هي محل اهتمام من قبل شركة المياه الوطنية، والتي تسعى من خلال أعمالها ومشاريعها إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وزيادة نسبة التغطية والضخ عبر الشبكات، والعمل بشكل منظم لتنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات السكان والموطنين عملًا بتوجيهات القيادة الرشيدة للوصول لمستهدفات رؤية 2030. مبينًا أن الشركة بصدد تدشن مشاريع جديدة وكبيرة للمياه والشبكات وتشغيلها في محافظات أخرى في القريب العاجل -بمشيئة الله- بعد وصول نسب الإنجاز فيها حاليًا إلى مستويات متقدمة.

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