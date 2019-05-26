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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع يوزع السلال الغذائية في الصومال

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع يوزع السلال الغذائية في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع يوزع السلال الغذائية في الصومال
http://almnatiq.net/?p=733897
المناطق - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية الصومال.
حيث جرى أمس توزيع 1,200 سلة غذائية للفقراء والنازحين في مدينة “قرظو” بولاية بونتلاند في جمورية الصومال.
و تتكون السلة الواحدة التي تزن 90 كيلو غرامًا من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتأمين السلال الغذائية لشهر رمضان للفقراء والنازحين في الصومال لعام 1440 هجرية.

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