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تفطير 110 ألف صائم خلال العشرين اليوم الأولى من رمضان في تعاوني غرب الدمام “نور”

تفطير 110 ألف صائم خلال العشرين اليوم الأولى من رمضان في تعاوني غرب الدمام “نور”

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تفطير 110 ألف صائم خلال العشرين اليوم الأولى من رمضان في تعاوني غرب الدمام “نور”

تفطير 110 ألف صائم خلال العشرين اليوم الأولى من رمضان في تعاوني غرب الدمام “نور”
http://almnatiq.net/?p=733903
المناطق - منال الدوسري

أسهم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” في تفطير أكثر من 110 ألف صائم من مختلف الجنسيات خلال العشرين اليوم الأولى من شهر رمضان المبارك في مخيم “إفطار ودعوة 12 “ من خلال ثلاثة مخيمات بمواقع مختلفة بغرب الدمام بالاضافة لمشروع “الافطار الجوال الدعوي 6” الذي يوزع في عدد خمسة تقاطعات وخمسة مستشفيات بالدمام .

كما شهدت العشرين اليوم الأولى عددا من الإنجازات التي حققها المكتب، وجاء في مقدمتها إسلام 25 رجلا وامرأة من جنسيات مختلفة، وتوزيع أكثر من 4100 آلاف وجبة يومياً في مخيم “إفطار ودعوة 12” الذي يقام للعام الثاني عشر على التوالي بمواقع مختلفة بغرب الدمام بمعدل 2800 وجبة يوميا في مخيم القريان بصناعية دلة و 700 وجبة في جامع الفرقان بالفيصلية و 600 وجبة في مسجد هيفاء الصقير بحي الفرسان ويبلغ عدد من المتطوعين الذين يشرفون على مخيمات الإفطار 145 متطوع من مختلف الأعمار ، بالإضافة إلى توزيع 1750 وجبة يومياً عند التقاطعات وفي عدد من المواقع بالقطاع الصحي وهي البرج الطبي ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومركز كانو للكلى ومركز سعود البابطين للقلب الضوئية يشرف عليها أكثر من 84 متطوع ومتطوعة .

كما قام المكتب خلال الفترة بتسير 18 رحلة عمرة حتى الآن استفاد منها 882 شخص من مختلف الجنسيات ، و عدد الدروس والمحاضرات والكلمات التي ألقاها المكتب في المخيم خلال الفترة اكثر من 88 محاضرة وكلمة وعدد الاسئلة والاجابة عن الصيام بلغت اكثر 486 وتوزيع 327 كتاب دعوي و 67 مصحف مترجم كما لم تغفل جانب التشجيع من خلال وتقديم عدد من الجوائز في المسابقات داخل المخيمات وهي 14 جوال و 150 بطاقة شحن .

كما قدم المكتب عدد من الشراكات المجتمعية الفاعلة منها مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من خلال القيام بالكشف على الصائمين للضغط والسكر وتنفيذ عدد من المحاضرات الطبية والتوعوية بهذا الشهر استفاد أكثر من 1000 شخص خلال الفترة الماضية ، كما شهد المخيم سلسلة من المحاضرات التوعوية عن أضرار التدخين والتي قدمتها جمعية مكافحة التدخين “نقاء” استفاد منها 3374 مستفيد من جميع الجنسيات بالاضافة الى محاضرات تثقيفية قدمها اعضاء الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالاعضاء “ايثار” .

ونوه مدير المكتب محمد الصافي بأهمية القيام بواجب الدعوة والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية وبناء الشراكات الفاعلة مع أفراد المجتمع ومؤسساته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تكوين مجتمع حيوي ونخرج دائمًا منها بنتائج تفوق التوقعات في الجانب الدعوي، والتوعوي، عبر البرامج التي تنفذها ، مختتمًا الصافي حديثه: “نسأل الله تعالى أن يوفق العاملين ويكلل جهودهم بالقبول من الله تعالى ويجعلها خالصة لوجهة الكريم”.

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