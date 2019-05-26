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شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث

شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث
http://almnatiq.net/?p=733906
المناطق - واس

ازدانت شوارع وميادين العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ، وتعقد في مكة المكرمة يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري ، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي .

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