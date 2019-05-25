الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم, الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع ، يرافقه القيادات الصحية بالتجمع ، الذين قدموا للسلام على سموه ، ولعرض خطة وأهداف التجمع الصحي من خلال التعاقد مع شركة تطويرية تنفيذيه ، انطلاقاً من برامج التحول المؤسسي لوزارة الصحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بهم , مباركاً هذه الخطوة من الوزارة لتحقيق التحول المؤسسي الذي تسعى إليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ، لتطوير وتحسين الخدمات الطبية وتقديمها بشكل مطور ليستفيد منها الجميع ، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.

وأكد سموه أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص , داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته وأرائه السديدة بما يحقق التطلعات والأهداف المأمولة ، وحرصه الدائم على أبناء المنطقة ولتسهيل واستمرارية حصول المواطنين على الخدمات الصحية المجانية .

وقال الدكتور الشايع : إن هذه الخطط والأهداف والاتفاق مع مثل هذه الشركات ، التي تأتي ضمن مبادرة التحول المؤسسي للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية ضمن رؤية المملكة 2030 ، ستكون عوناً لهم في التجمع الصحي في منطقة القصيم ، لتقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات ، ولتحسين الإنتاجية والأداء ، وللارتقاء بالقطاع إلى أعلى المعايير الدولية , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع ، لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ , وأن يبارك لهم ويكون الله في عونهم لتقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذه الوطن المبارك.