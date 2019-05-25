الحكم الدولي تركي الخضير يقود نهائي بطولة التنمية الرمضانية بالقاعد 3 اليوم الأحد

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تقود صافرة الحكم الدولي تركي الخضير نهائي بطولة التنمية الاجتماعية الرمضانية بالقاعد 3 لكرة القدم بحائل , يساعده , مساعد أول الدولي خلف المهنا , ومساعد أول الدولي عبدالرحيم الشمري , بينما سيتولی الحكم أحمد الصايل قيادة var , والمقرر مساء اليوم الأحد في ضاحية القاعد بين فريقي الرمادي والشمال فيما سيتولی التعليق المعلق حمدان المحيلان.

ونوه الحكم الدولي تركي الخضير عن سعادته البالغة في وجوده في البطولة المميزة في القاعد الجميلة مؤكدا أن البطولة تمثل دورا هاما في دعم طاقات الشباب مما يساعدهم في قضاء أوقاتهم بالفائدة وصناعه التميز والابداع

مقدما شكره لجهود ومتابعة لجنة التنمية بالقاعد الاجتماعية علی التنظيم والاعداد ولجميع مسؤلينها .