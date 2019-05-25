احدث الأخبار

الحكم الدولي تركي الخضير يقود نهائي بطولة التنمية الرمضانية بالقاعد 3 اليوم الأحد
منطقة حائل
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم
منطقة القصيم
 شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث
أبرز المواد
 تفطير 110 ألف صائم خلال العشرين اليوم الأولى من رمضان في تعاوني غرب الدمام “نور”
المنطقة الشرقية
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع يوزع السلال الغذائية في الصومال
أبرز المواد
 المياه الوطنية تدشن مشاريع جديدة لخدمات المياه في محافظة تربة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية تنفذ 5294 جولة وزيارة على المنشآت الصحية وتحرير 2265 مخالفة ضمن حملة الرقابة البلدية للنصف الأول من رمضان
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يكشف تفاصيل برنامج “موسم عيد الفطر “
المنطقة الشرقية
 بلدية الجبيل : تضبط 14 مركبه للباعة الجائلين المخالفين تنقل خضروات تالفة خلال شهر رمضان
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة
أبرز المواد
 الجبير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى الرياض
أبرز المواد
الحكم الدولي تركي الخضير يقود نهائي بطولة التنمية الرمضانية بالقاعد 3 اليوم الأحد

الحكم الدولي تركي الخضير يقود نهائي بطولة التنمية الرمضانية بالقاعد 3 اليوم الأحد

منطقة حائل
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم

منطقة القصيم
شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث

شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث

أبرز المواد
تفطير 110 ألف صائم خلال العشرين اليوم الأولى من رمضان في تعاوني غرب الدمام “نور”

تفطير 110 ألف صائم خلال العشرين اليوم الأولى من رمضان في تعاوني غرب الدمام “نور”

المنطقة الشرقية

الحكم الدولي تركي الخضير يقود نهائي بطولة التنمية الرمضانية بالقاعد 3 اليوم الأحد

الحكم الدولي تركي الخضير يقود نهائي بطولة التنمية الرمضانية بالقاعد 3 اليوم الأحد
http://almnatiq.net/?p=733920
المناطق - حائل

تقود صافرة الحكم الدولي تركي الخضير نهائي بطولة التنمية الاجتماعية الرمضانية بالقاعد 3 لكرة القدم بحائل , يساعده , مساعد أول الدولي خلف المهنا , ومساعد أول الدولي عبدالرحيم الشمري , بينما سيتولی الحكم أحمد الصايل قيادة var , والمقرر مساء اليوم الأحد في ضاحية القاعد بين فريقي الرمادي والشمال فيما سيتولی التعليق المعلق حمدان المحيلان.
ونوه الحكم الدولي تركي الخضير عن سعادته البالغة في وجوده في البطولة المميزة في القاعد الجميلة مؤكدا أن البطولة تمثل دورا هاما في دعم طاقات الشباب مما يساعدهم في قضاء أوقاتهم بالفائدة وصناعه التميز والابداع
مقدما شكره لجهود ومتابعة لجنة التنمية بالقاعد الاجتماعية علی التنظيم والاعداد ولجميع مسؤلينها .

روابط ذات صلة

أمير حائل يتابع مطالب أهالي محافظة بقعاء بإنجاز مشروع مبنى جامعة البنات بالمحافظة

أمير حائل يتابع مطالب أهالي محافظة بقعاء بإنجاز مشروع مبنى جامعة البنات بالمحافظة
نائب أمير حائل يزور مقر نادي الطائي

نائب أمير حائل يزور مقر نادي الطائي
مائدة الافطار الجماعي ومهرجان الرياضي الترفيهي يرسم السعادة علی وجوه نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بحائل

مائدة الافطار الجماعي ومهرجان الرياضي الترفيهي يرسم السعادة علی وجوه نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بحائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*