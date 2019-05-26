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“النقل العام” تطرح مسودة نظام النقل البري على الطرق في المملكة

“النقل العام” تطرح مسودة نظام النقل البري على الطرق في المملكة
http://almnatiq.net/?p=733937
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة النقل العام اليوم (الأحد) طرح مشروع “نظام النقل البري على الطرق في المملكة”، داعيةً إلى التفاعل والتواصل وإرسال المقترحات للمشروع.

وأتاحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية الاطلاع على كامل مسودة النظام، والتي تتضمن جميع المواد والأبواب الخاصة بالأحكام العامة والتراخيص، ونقل الركاب والتأجير، ونقل البضائع، والمرافق، والأجور، والمخالفات والعقوبات.

وقالت الهيئة: “نعتز بتلقي آرائكم ومقترحاتكم عبر الإيميل “[email protected]”، من اليوم الأحد ٢٦ مايو وحتى الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠١٩م”.

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