فاعل خير يسهم في تفربج كربة 3 من سجناء الديون بمنطقة جازان

المناطق - فضة عطيف

بمبادرة كريمة من فاعل خير في مدينة جدة ، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان اليوم الأحد في تفريج كربة ثلاثة من النزلاء السعوديين الغارمين الموقوفين بالسجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها . وبحسب رئيس اللجنة الأستاذ/ علي بن موسى زعلة فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة ، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل والتنسيق مع فاعل الخير والذي أبدى تجاوبه الفوري مع دعوة اللجنة وقام بتحويل المبلغ اللازم لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية مائة وأربعين ألف وأربعمائة وسبعين ريال ، مما أسهم في إستكمال إجراءاتهم تمهيدا لإطلاق سراحهم وعودتهم لمنازلهم في القريب العاجل لقضاء عيد الفطر المبارك مع أسرهم .