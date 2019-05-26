أمير الباحة يوكد على المصارف بأهمية تغذية ماكينات الصراف بالنقد خلال اجازة العيد

المناطق-الباحة

المناطق-الباحة

وجه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة في تعميم لكافة افرع البنوك والمصارف بالمنطقة باهمية تغذية ماكينات الصراف الآلي في الطرقات الرئيسية وداخل مدن المنطقة والمحافظات والأماكن التى تشهد كثافة عددية بالنقد خصوصا فترة الاجازات الرسمية وخاصة اجازة العيد وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع أهمية المتابعة المستمرة لتلك التغذية وسد النقص ان وجد في اسرع وقت .