محافظ الأحساء يلتقي بالدكتور “السعدون” ويهنئه برئاسة مجلس الجمعيات الخيرية..

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء والرئيس الفخري لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء في مكتب سموه بمحافظة الأحساء سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون، وبحضور سعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري.

حيث رحب سموه بـ “السعدون” ومن كان في معيته، مهنئًا إياه بانتخابه برئاسة مجلس الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة.

كما ذكر سموه بأن هذه الثقة أتت نتيجة لما يتمتع به الدكتور السعدون من ولاء وانتماء لدينه ووطنه وولاة أمره، ولمسيرته التي تنبض بالعطاء إزاء خدمة القطاع الخيري، سائلاً المولى عز وجل له ولهذا المجلس التوفيق في خدمة الجمعيات الخيرية في المملكة.

وبدوره توجه الدكتور سعدون السعدون بخالص شكره وعظيم امتنانه لسمو محافظ الأحساء على تهنئته الكريمة، واعدًا بتسخير جهده وحشد إمكاناته لمواصلة العطاء في خدمة الوطن.

وأثناء اللقاء.. قدم الدكتور السعدون تقرير الجمعية السنوي (حصاد 2018م) لسموه الكريم، مستعرضًا مسيرة عام كامل من النجاحات المتوالية التي سطرتها الجمعية عبر برامجها ومشروعاتها التنموية وأنشطتها التي نفذتها خلال العام المنصرم.

وضمن هذا السياق.. ذكر “السعدون” بأن الجمعية وما وصلت إليه اليوم من نجاحات متوالية أتى بفضل الله ثم بفضل الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، منوهًا إلى أن الجمعية تمكنت بحمد الله من توجيه مبادراتها لتواكب مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الجمعية تمكنت بدعم أهل الخير من صرف أكثر من 211 جهازًا تعويضيًا، في حين فتحت باب الأمل أمام 120 شخص من ذوي الإعاقة عبر برنامج العلاج التأهيلي والوظيفي، وكذلك استفاد أكثر من 95مستفيدًا من برنامجي المنح الدراسية والتدريب والتوظيف، وحول مشروع تنمية الوعي المجتمعي حول الإعاقة أشار الدكتور السعدون إلى أن الجمعية قد تمكنت من إحياء فعاليات الأيام العالمية المرتبطة بالإعاقة على اختلاف فئاتها، بالإضافة إلى تفعيل المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية في تنمية الوعي بقضايا الإعاقة، وعلى مستوى حوكمة العمليات فقد حصدت الجمعية الدرجة الكاملة للمرة الثالثة على التوالي في مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية “مكين”، موضحًا بأن الجمعية ستزيح الستار عن عدد من المشاريع التنموية في قادم الأيام.