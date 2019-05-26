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مهرجان ليالي الخير الرمضانية بالجبيل الصناعية يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت( 700 )الف ريال وبأكثر من( 84 )الف زائر

مهرجان ليالي الخير الرمضانية بالجبيل الصناعية يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت( 700 )الف ريال وبأكثر من( 84 )الف زائر

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مهرجان ليالي الخير الرمضانية بالجبيل الصناعية يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت( 700 )الف ريال وبأكثر من( 84 )الف زائر

مهرجان ليالي الخير الرمضانية بالجبيل الصناعية يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت( 700 )الف ريال وبأكثر من( 84 )الف زائر
http://almnatiq.net/?p=733958
الجبيل الصناعية - المناطق

اختتمت أمس السبت فعاليات مهرجان ليالي الخير الرمضانية والذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالمركز الثقافي للمؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية والذي استمرت فعالياته لمدة 19 يوما بمبيعات قدرت بسبعمائة وثلاثة وسبعين الف وتسعمائة وتسع وعشرون ريال وبأكثر من 84 الف زائر .

حيث اشتمل مهرجان ليالي الخير الرمضانية على ثلاثة اركان رئيسية مقهى ليالي رمضان ، وسوق الاسر المنتجة والذي يشارك به 48 أسرة منتجة ، وركن حكايا رمضانية والذي يشتمل على أركان تفاعلية تحتوي على بوك تشينو ، وخطوات الابداع، وذوي الهمم، والالعاب الالكترونية والعاب الذكاء ،بالإضافة إلى ركن سينما الافلام الهادفة.

هذا وقد شارك بمهرجان ليالي الخير الرمضانية ثلاثة جمعيات متمثلة في جمعية وئام للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية حيث يقوم فريق مختص ومؤهل بتقديم استشارات لزوار المهرجان في عدة مجالات منها أسرية، وتربوية، نفسية، واجتماعية. وتهدف إلى تمكين الأسرة لتحقيق استقرارها من خلال برامجها ومنشوراتها التي تقدم للزوار، وجمعية جنى ، بالإضافة إلى جمعية مكارم الأخلاق.

الجدير بالذكر ان مهرجان ليالي الخير الرمضانية يهدف إلى إحياء ليالي رمضان بالعديد من الأركان المتنوعة والفعاليات المشوقة التي روعي في اختيارها ملاءمتها مع الفئات العمرية المختلفة ، إضافة إلى استعراض للأكلات الشعبية الرمضانية .

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