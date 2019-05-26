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ولي عهد دبي يصل جدة

ولي عهد دبي يصل جدة
http://almnatiq.net/?p=733968
المناطق - واس

وصل إلى جدة اليوم صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي , ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .

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