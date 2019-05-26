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“البيئة” ترفع الحظر عن استيراد البصل من مصر

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“البيئة” ترفع الحظر عن استيراد البصل من مصر

“البيئة” ترفع الحظر عن استيراد البصل من مصر
http://almnatiq.net/?p=733971
المناطق - واس

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد البصل من جمهورية مصر العربية بعد أن كانت فرضته بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440هـ بسبب وجود نسب أعلى من المسموح بها عالميا من متبقيات المبيدات.
وأوضحت الوزارة صدور قرارها برفع الحظر بعد أن طبّق الجانب المصري عدداً من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمتابعة، التي تكفل ضمان سلامة صادرات الخضار والفاكهة المصدرة للمملكة.

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