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انطلاق دورة الإعلام الجديد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك

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انطلاق دورة الإعلام الجديد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك

انطلاق دورة الإعلام الجديد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك
http://almnatiq.net/?p=734012
المناطق - تبوك
أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم البرنامج التدريبي الثالث والأخير بعنوان “الإعلام الاجتماعي” وذلك ضمن البرامج التي وجهت المؤسسة بتنفيذها خلال الفترة المساندة للتدريب لهذا العام التي تستهدف المدربين في الوحدات التدريبية والمدربين المشرفين وبعض الإداريين في الإدارة العامة.
وأشار ‏مدير عام الإدارة المهندس فهد المطيري إلى أن البرنامج يقام على مدى ثلاثة أيام للتعريف بوسائل الإعلام الاجتماعي و ظهورها وأنواع وسائلها والمميزات والخدمات التي تقدمها واستخداماتها الشخصية‏ ثم التدرب على مهارات استثمار تلك الوسائل وأشكال محتواها و مهارات صناعة المحتوى ومكونات محتوى الأشخاص فيها و مهارات إنتاج المحتوى ومعرفة التطبيقات المساعدة في الإعلام الاجتماعي.

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