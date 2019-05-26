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متحدث قياس : جميع نتائج قياس مرتبطة في نظام التعاملات الإلكترونية ” يسر “

متحدث قياس : جميع نتائج قياس مرتبطة في نظام التعاملات الإلكترونية ” يسر “
http://almnatiq.net/?p=734029
المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد أن هناك تكاملا مع الجهات الحكومية فيما يخص نتائج قياس من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية ” يسر ” .
وأوضح أن ما يخص تساؤل بعض المتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم مؤخراً حول عدم وجود درجة علمية تناسب التخصص ، أن النتيجة موجودة في ملف المتقدم والمتقدمة، إضافة إلى ربطها آليًا مع نظام يسر للتعاملات الإلكترونية، مبيناً أن حالات عدم ظهور بعض النتائج هو لاختلاف الشاغر الوظيفي عن مسار المتقدم أو المتقدمة، ومن أجل ذلك لا تظهر النتيجة التي لا تتناسب مع مسار التخصص في الشاغر الوظيفي .
وأضاف أن المركز يتعامل منذ انطلاقه بشكل إلكتروني في التقديم على الاختبارات والمقاييس وفي إعلان النتائج، وأن هناك تعاونا وتكاملا مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، مطالبًا بمراجعة دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية للتأكد بأن الشاغر يتناسب مع امتداد نتيجة تخصص الاختبار .
وأشار المتحدث إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر الحسابات الرسمية للمركز في وسائل التواصل المختلفة، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 ، أو عبر الحساب الرسمي في شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline .

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