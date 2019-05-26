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“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية

“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية

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“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية

“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=734041
المناطق - واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 29 طناًمن الأغذية مخالفة خلال 584 زيارة تفتيشية نفذتها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستودعات ومعامل ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية خلال الحملة التفتيشية في شهر رمضان.
وشملت الحملة التفتيشية الدمام والأحساء والجبيل وحفر الباطن، وأدت إلى إغلاق مركز توزيع أغذية، وتحرير 303 مخالفات، وضبط وحجز وإتلاف أكثر من 29 ألف كيلوغرام منتجات غذائية و16 ألف لتر مشروبات مخالفة للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتنوعت المخالفات بين منتجات منتهية الصلاحية مخزنة مع منتجات سارية الصلاحية، ووجود قوارض ومخلفاتها على مواد غذائية في أماكن حفظ مواد خام، وعدم طباعة تواريخ الإنتاج على بعض المنتجات، وتلاعب بتواريخ الصلاحية، إضافة إلى وجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ومخزنة في ظروف سيئة، وتخزين وحفظ مواد كيميائية بجانب خطوط الإنتاج.

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