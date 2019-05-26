أمير قطر يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين

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قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، مساء الأحد، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم.