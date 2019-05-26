احدث الأخبار

أمير قطر يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 وزير الصحة : حصول المملكة على جائزة التميز لمكافحة التبغ نجاح لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الآفة
أبرز المواد
 بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريا
أبرز المواد
 مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 متحدث قياس : جميع نتائج قياس مرتبطة في نظام التعاملات الإلكترونية ” يسر “
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بتشكيل عصابي امتهن السلب والابتزاز في جدة
أبرز المواد
 اللواء البسامي يهيب بالجميع التعاون واستخدام الطرق البديلة أثناء انعقاد القمة الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه في مقابلة معTBY العالمية : نهدف إلى جعل المملكة مرجعاً دولياً في مجال الترفيه وندعم تطوير المحتوى المحلي
أبرز المواد
 انطلاق دورة الإعلام الجديد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك
منطقة تبوك
 موقع “مساند” يحذف إصدار تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات من القوائم المسموح بها
أبرز المواد
 بلدية الوجه تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات
منطقة تبوك
أمير قطر يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين

أمير قطر يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية

“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد
وزير الصحة : حصول المملكة على جائزة التميز لمكافحة التبغ نجاح لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الآفة

وزير الصحة : حصول المملكة على جائزة التميز لمكافحة التبغ نجاح لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الآفة

أبرز المواد
بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريا

بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريا

أبرز المواد

لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة

أمير قطر يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين

أمير قطر يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=734044
المناطق - متابعات

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، مساء الأحد، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم.

 

 

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية

“الغذاء والدواء” تضبط 29 طناً من الأغذية “مخالفة” خلال 584 زيارة تفتيشية بالمنطقة الشرقية
وزير الصحة : حصول المملكة على جائزة التميز لمكافحة التبغ نجاح لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الآفة

وزير الصحة : حصول المملكة على جائزة التميز لمكافحة التبغ نجاح لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الآفة
بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريا

بعد فرنسا.. ملاحقة جمعيات الإخوان بسويسرا الممولة قطريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*