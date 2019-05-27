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نائب أمير الجوف يقيم مأدبة إفطار لذوي الاحتياجات الخاصة

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امير الباحة يعزي شيخ قبائل الأحلاف بزهران

امير الباحة يعزي شيخ قبائل الأحلاف بزهران
http://almnatiq.net/?p=734066
المناطق - الباحة
قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تعازية ومواساته للشيخ يحي بن محمد ابو القرون شيخ قبائل الأحلاف بزهران وذلك في وفاة حرمة يرحمها الله .
وقال سمو امير منطقة الباحة نعزيكم في وفاة حرمكم لنسال الله لها الرحمة والمغفرة وان يسكنها فسيح جناته وان يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
واعرب الشيخ ابو القرون عن عظيم شكره وبالغ تقديره لسمو امير الباحة على تعازية والتى كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب داعيا الله بان يحفظه سموه وان يمتعه بموفور الصحة والعافية فهو القريب لجميع ابناء المنطقة في أفراحهم وأحزانهم
كما دعا الله بان لا يري سموه الكريم اَي مكروه في عزيز لدية وان يحفظ للمملكة قادتها وولاة امرها

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