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سمو ولي العهد يلتقي ولي عهد دبي

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سمو ولي العهد يلتقي ولي عهد دبي

سمو ولي العهد يلتقي ولي عهد دبي
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المناطق _ واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي عهد دبي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.
فيما حضر من الجانب الإماراتي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى المملكة وسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي الشامسي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.

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